"A partir de hoje, e progressivamente, é bom que se possa ir à praia, com uma condição: que se faça em segurança". As palavras são de António Costa que, este sábado, esteve na praia da Rocha, em Portimão, no Algarve, para assinalar a abertura oficial da época balnear.

Lembrando os portugueses que é preciso "respeitar as regras de distanciamento e higienização", o primeiro-ministro garantiu que voltar à praia vai "fazer tão bem à saúde com fez sempre".

"Sim, este ano podemos ir à praia, mas com regras novas", afirmou, acrescentando que sempre houve regras para ir à praia.