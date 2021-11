O primeiro-ministro, António Costa, desloca-se na quarta-feira a Berlim, onde se encontra ao almoço com o vice-chanceler e vencedor das recentes eleições gerais alemãs, Olaf Scholz, e depois, ao jantar, com a chanceler cessante Angela Merkel.

A agenda de encontros do líder do executivo português na capital alemã, com o social-democrata e também ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz, e com Angela Merkel, foi avançada à agência Lusa por fonte oficial do Governo.

Segundo a mesma fonte do executivo de Lisboa, nas duas reuniões estarão em análise as relações bilaterais e agenda europeia, nomeadamente a política da União Europeia para recuperação social e económica.