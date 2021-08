O secretário-geral do PS, António Costa, garantiu, este sábado, à chegada ao congresso, que a questão da sua sucessão “não existe neste momento”.

Para Costa, o congresso deste fim de semana será um “momento de unidade”, que não retirará a pluralidade ao PS.

Questionado várias vezes pelos jornalistas sobre o tema da sucessão, o secretário-geral afirmou que se orgulha de "ter assegurado a unidade" dos socialistas.

"Se há coisa de que eu me orgulho no PS é de, quando fui eleito em 2014, numas eleições primárias muito disputadas, ter assegurado a unidade do PS a partir daí. O José Luís Carneiro, por exemplo, na altura não me apoiou e é agora secretário-geral adjunto."