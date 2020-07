António Costa ofereceu, esta sexta-feira, máscaras de proteção individual personalizadas e fabricadas em Portugal aos líderes europeus. Algumas das máscaras ostentam símbolos nacionais, como o galo de Barcelos.

Na primeira cimeira desde o início da pandemia, António Costa vai oferecer aos líderes europeus um conjunto de máscaras personalizadas made in Portugal. Nos próximos dias talvez se veja Angela Merkel protegida pelo Galo de Barcelos. pic.twitter.com/WFLsxesy2t

Os líderes da União Europeia reúnem-se a partir desta sexta-feira, em Bruxelas, em busca de um compromisso sobre o plano de relançamento face à crise da Covid-19 que todos admitem ser urgente, mas um acordo afigura-se difícil de alcançar.

Naquele que é o primeiro Conselho Europeu presencial dos últimos cinco meses – a anterior cimeira “física” teve lugar em fevereiro, pouco antes da chegada da pandemia da Covid-19 à Europa -, e que deverá prolongar-se pelo menos até sábado, os 27 terão de ultrapassar as muitas diferenças que ainda os separam relativamente às propostas de um Fundo de Recuperação e do orçamento da União para 2021-2027.

À chegada à sede do Conselho Europeu, na capital belga, o primeiro-ministro, António Costa, reiterou o desejo num “acordo rápido” em torno da proposta de relançamento da economia europeia, fazendo votos para que o Conselho não perca tempo, até porque a proposta sobre a mesa é “excelente”.

Nós temos uma excelente proposta da Comissão. O presidente do Conselho fez um grande trabalho para acomodar as diferentes críticas dos diferentes Estados-membros. Agora, cabe ao Conselho não adiar, não perder tempo, e tomar as decisões que rapidamente são necessárias para responder àquilo que é a urgência para a economia, para o emprego, para a recuperação económica da Europa”, declarou.