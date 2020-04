O gesto aconteceu no final da conferência de imprensa na qual o Governo explicou como vai decorrer o ensino no terceiro período: o primeiro-ministro, António Costa, cumprimentou o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, com um aperto de mão.

Mas, devido à pandemia de Covid-19, gestos como este são totalmente desaconselhados pelas autoridades de saúde, uma vez que ajudam a propagar o coronavírus.

Por isso, o primeiro-ministro já veio pedir desculpa pelo sucedido, através de um vídeo partilhado no Instagram do Governo.

O chefe do Executivo socialista disse que foi uma reação instintiva, lamentou "o mau exemplo" que deu e apelou aos portugueses para que não o repetiam.