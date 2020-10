O primeiro-ministro considerou esta quinta-feira que Portugal precisa de um setor nacional de construção "musculado", advertindo que o investimento público a realizar nos próximos anos em infraestruturas não deve ser simplesmente "externalizado" em benefício de empresas estrangeiras.

Esta posição foi preconizada por António Costa na sessão de encerramento da sessão de apresentação do Programa Nacional de Investimentos 2030, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), em Lisboa.

Que ninguém tenha ilusões, nenhum país produz bens e serviços de alto valor acrescentado e transacionáveis no mercado global se não for dotado de boas infraestruturas. Que ninguém tenha as ilusões de que nós vamos desenvolver-nos só com mais e melhor produção agroalimentar, ou que vamos ter só mais e melhor indústria", declarou o líder do executivo.