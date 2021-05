O primeiro-ministro português considerou esta quarta-feira que o regime do Presidente bielorrusso, Aleksandr Lukashenko, "ultrapassou todas as linhas vermelhas" ao desviar um avião civil para deter oposicionistas e salientou a condenação deste caso por parte da União Europeia.

António Costa falava numa conferência de imprensa conjunta com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, em São Bento, antes de os dois se deslocarem a Oeiras para a inauguração da Academia de Cibersegurança e, depois, a Cascais, onde decorrerá a reunião do Conselho de Estado.

"Claramente, acho que quem ultrapassou todas as linhas vermelhas possíveis e imagináveis foi a Bielorrússia e o Presidente Lukashenko. É preciso sentir-se muito ameaçado pelas forças democráticas internas para desencadear um ato absolutamente inimaginável ao permitir-se proceder a um desvio de um avião civil, que se desloca entre duas capitais europeias, duas capitais da NATO, com o exclusivo objetivo de deter um jornalista e a sua companheira", declarou o líder do executivo de Portugal, país que até junho preside ao Conselho da União Europeia.