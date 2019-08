António Costa expressou, depois do segundo encontro com o Presidente da República esta semana, as suas felicitações por causa do acordo entre a Fectrans e a ANTRAM e por outro sindicato ter levantado a greve. Garantiu ainda ter esperanças que a Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas chegue também a acordo com os patrões esta sexta-feira.

O primeiro-ministro apelou a um "esforço final" para entrar na última quinzena de agosto com o problema resolvido.

Queria expressar uma palavra de gratidão às Forças Armadas", começou por dizer.

Os portugueses têm mostrado um civismo exemplar nesta greve. Há uma semana todos temíamos que o país parasse e isso não aconteceu".

António Costa garantiu que o Governo se esforçou para "evitar o conflito", mesmo antes deste acontecer, depois, voluntariou-se para mediar o despique, decretando requisição civil só quando se viu que os serviços mínimos não estavam a ser cumpridos.

A nossa atuação tem sido sempre minimalista para evitar que haja perturbações no diálogo . Assegurou-se o direito à greve e criou-se condições para que os sindicatos chegassem a acordo com a ANTRAM".

Recordou ainda que o incumprimento da requisição civil é um crime, mas que, mesmo assim, ninguém foi detido pelas autoridades por não cumprir o que era exigido, ao contrário do que o Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas avançou durante a semana.

O primeiro-ministro esclareceu ainda que não é necessário "mexer na lei da greve".

"Alguns quiseram aproveitar esta ocasião para falar sobre mexer na legislação da greve. Mas não é necessário mudar nada sobre o direito à greve".

Para além disso, rejeitou as críticas de estar a favorecer um dos lados da bancada na guerra entre os motoristas e a ANTRAM.

Eu estou do lado do país e dos portugueses", afirmou, respondendo a quem acusa o Governo de "dramatismo".

O líder do Executivo disse também que não vai comentar as declarações de Rui Rio desta sexta-feira, desejando-lhe "boas férias".

Costa sublinhou que o seu único objetivo é que a greve termine e que seja devolvida "a tranquilidade" aos portugueses.

Segundo comunicado do Minstério do Ambiente, ao longo do dia de hoje, 16 de agosto, a requisição civil foi cumprida e os serviços mínimos superados.

"A título de exemplo, das 143 cargas previstas em Leça de Palmeira, foram cumpridas 184 (129%) em Sines, das 40 cargas previstas foram cumpridas 46 (115%) e em Aveiras, das 196 cargas previstas, foram cumpridas 203 (111%)", refere o documento.

Para além disto, as Forças de Segurança e as Forças Armadas só foram pontualmente solicitadas "para conduzir as viaturas de transporte carburante".

"A rede REPA apresenta, às 18h00 horas desta sexta-feira os seguintes níveis de preenchimento de stocks: gasóleo 57.71 %; gasolina 50.70 %".