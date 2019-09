António Costa e Assunção Cristas foram unânimes, esta sexta-feira, em considerar que existe "um grande fosso" entre o Partido Socialista e o CDS. Assunção Cristas começou mesmo por deixar claro que nunca aceitaria uma cooperação parlamentar com o PS, ao jeito do que aconteceu na corrente legislatura, com a "geringonça".

De facto, entre o PS e o CDS, hoje há uma enorme diferença. Há um fosso sobre a forma como vemos a sociedade e como julgamos qual é o papel de cada um na sociedade. O CDS propõe por exemplo, que quem não nota suficiente para entrar na universidade para caber nos números clausus pode entrar na universidade pagando, como se o dinheiro pagasse tudo. Sobre a habitação, o CDS diz que no centro das políticas de habitação deve estar não o direito à habitação, mas a defesa do direito de propriedade. (...) Uma criança de uma família rica vale mais e deduz mais e uma criança de uma família pobre vale menos e deduz menos", disse António Costa.

A líder do CDS respondeu, acusando o Governo liderado por António Costa de criar "uma carga fiscal nunca vista em Portugal": "De facto há um fosso grande entre nós. O PS prometeu virar a página da austeridade e criou a carga fiscal nunca vista em Portugal e estamos asfixiados como nunca estivemos, as famílias e as empresas, por uma forma habilidosa contruída pelo ministro das Finanças Mário Centeno, que é dar a aparência de que devolve algum rendimento (e devolve através do IRS), mas depois retira-o através dos impostos indiretos."