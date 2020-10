O primeiro-ministro, António Costa, afirmou este sábado que partidos e parceiros sociais consideraram prematuro discutir um possível confinamento em dezembro para assegurar o Natal já que o esforço devia ser “desde já” fazer tudo para travar a pandemia.

“Quanto ao Natal, nós de facto ouvimos quer os partidos políticos quer os parceiros sociais sobre a possibilidade de vir a ser decretado um confinamento mais geral no início de dezembro de forma a que se criem as melhores condições para que o menor número possível de pessoas esteja infetada por altura do Natal e portanto poder assegurar às famílias as melhores condições possíveis para celebrarem o Natal da forma tão tradicional quanto seguramente todos o desejamos fazer”, respondeu aos jornalistas António Costa na conferência de imprensa do Conselho de Ministros extraordinário deste sábado.