O primeiro-ministro português decidiu cancelar as suas visitas oficiais a São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, entre sexta-feira e domingo, após ter estado na quarta-feira com o presidente francês, Emmanuel Macron, que testou positivo ao novo coronavírus.

Esta decisão foi transmitida à agência por fonte oficial do Governo, adiantando que António Costa fez esta manhã um teste ao novo coronavírus que já estava marcado há vários dias antes de partir para as visitas oficiais a São Tomé e Príncipe e à Guiné-Bissau.

Neste momento, António Costa está numa reunião de trabalho, por videoconferência, sobre o Plano de Vacinação de combate à covid-19.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, testou positivo ao novo coronavírus, após ter apresentado os primeiros sintomas da doença - um diagnóstico confirmado hoje, um dia depois de uma reunião e de um almoço de trabalho com o primeiro-ministro português no Palácio do Eliseu, em Paris.

Entre sexta-feira e domingo, António Costa tinha agendadas visitas oficiais a São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, com encontros marcados com os chefes de Estado e de Governo destes dois países de expressão portuguesa.