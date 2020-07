O primeiro-ministro apresentou esta sexta-feira uma tabela que mostra o Reino Unido muito acima do Algarve em número de infetados com Covid-19 por cem mil habitantes e pergunta qual o lugar mais seguro para umas férias em segurança.

Por cima destas frases, o primeiro-ministro apresenta uma tabela comparando o número de casos por cada cem mil habitantes no Reino Unido e no Algarve.

Which is the safest place to stay?

You are welcome to spend a safe holiday in Algarve!#UK #visitportugal pic.twitter.com/2xZzddlzVy