Para o chefe do executivo, a "hipercentralização global" da produção de um conjunto de produtos e matérias-primas "é dramática".

Como exemplo, Costa apontou a chegada, hoje mesmo, a Portugal de quatro milhões de máscaras e centenas de milhares de equipamentos de proteção individual fabricados na China, num voo da Ethiopian Airlines.

Por isso, acrescentou, "a Europa vai ter de reinventar a sua organização produtiva, porque não vai poder voltar a correr o risco de ficar neste quadro de disrupção".

António Costa falava durante uma visita ao Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal (CITEVE), que está a criar uma espécie de "manual de instruções" para as empresas que agora decidiram dedicar-se ao fabrico de equipamentos de proteção individual, por causa da pandemia da Covid-19.

Na visita, esteve também o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, o qual sublinhou que a indústria têxtil e do vestuário portuguesa "tem capacidade" para responder às necessidades daqueles equipamentos.

Temos a expetativa de que muito rapidamente as nossas empresas do setor têxtil e vestuário estarão a responder às necessidades do país", referiu Siza Vieira, sublinhando que o Estado "espera comprar" às empresas nacionais.