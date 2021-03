O primeiro-ministro assinalou esta quinta-feira que Portugal tem registado uma progressiva redução da incidência e um ligeiro aumento do indicador de transmissibilidade (R) da covid-19 e pediu que não se baixe a guarda na prevenção da doença.

Esta advertência sobre a recente evolução epidemiológica de Portugal foi transmitida por António Costa na sua conta pessoal na rede social Twitter.

Desde a semana passada que todos podemos acompanhar a nossa evolução na matriz de risco, divulgada diariamente pela Direção Geral da Saúde. Com uma redução progressiva da incidência e um ligeiro aumento do R, mantemo-nos na zona verde. Mas não podemos baixar a guarda ", escreveu o primeiro-ministro.

Na mesma mensagem, António Costa salientou a importância de os cidadãos manterem a distância social, o uso de máscara e a lavagem frequente das mãos.

Há que cumprir todas as regras porque só se continuarmos na zona verde poderemos prosseguir com o desconfinamento em segurança, de acordo com o calendário definido", acrescentou.