António Costa considerou "prematuro" declarar o estado de emergência, no âmbito da pandemia de covid-19.

Questionado pelos jornalistas, este sábado, o primeiro-ministro referiu que o estado de calamidade permite medidas diferenciadas no território português, admitindo que as medidas justificam-se nos concelhos a norte do país, mas que, perante a situação pandémica do país, todas as opções estão em cima da mesa.

Estado de emergência? Parece-me permaturo", disse Costa.

O chefe de Governo remete a avaliação da medida para Marcelo Rebelo de Sousa, mas admitiu considerar o Estado de Calamidade "adequado". Frisou, contudo, que a pandemia de covid-19 trata-se de "uma maratona".

“Não podemos estar num casamento como antes”

O primeiro-ministro pronunciou-se ainda sobre o casamento que se realiza, este sábado, em Arruda dos Vinhos, e que junta 200 convidados. António Costa referiu que “há atividades e atividades” e que "temos de ter em conta que há eventos que já estavam marcados".

António Costa fez o apelo para que as pessoas que já têm casamentos marcados respeitem as medidas de prevenção.

Ninguém está a dizer que os noivos não se beijem", frisou.

Para Costa há duas formas de controlar a pandemia: com medidas de bloqueio à atividade e com o comportamento individual de cada um. "Este último é o preferencial, mas que torna tudo mais difícil", referiu, considerado a covid-19 como uma doença “traiçoeira”, devido aos infetados assintomáticos