O primeiro-ministro garantiu esta quarta-feira no Parlamento que o Governo “já mandou processar o pagamento do subsídio de risco devido aos profissionais de saúde” que estão na linha da frente no combate à pandemia de covid-19.

Primeiro lugar, boa notícia: a senhora ministra de Saúde já mandou processar o pagamento do subsídio de risco devido aos profissionais da saúde. Relativamente aos profissionais de outros setores, ainda estão as portarias em assinatura”, disse António Costa.

A revelação foi feita depois de ter sido questionado sobre o assunto pela líder do Bloco de Esquerda que considerou "chocante" que o apoio ainda não tenha chegado aos profissionais.

Em resposta, Catarina Martins ironizou: “Ainda bem”, acrescentando que “seria bom” que chegasse a todos os profissionais.

Sobre o reforço de meios humanos, Costa respondeu à líder do Bloco dizendo que "factos são factos" e que se "verifica que em janeiro deste ano temos muito mais profissionais de saúde do que tínhamos o ano passado, mais médicos", realçou o primeiro-ministro.