O primeiro-ministro defendeu, esta sexta-feira, que o plano de vacinação contra a covid-19 na União Europeia deve arrancar no mesmo dia para todos os estados-membros, de modo a todos os países atingirem uma imunidade de grupo ao mesmo tempo.

Sugeri, efetivamente, que pudéssemos tentar coordenar o esforço para que arrancássemos todos no mesmo dia com o processo de vacinação. Para termos imunidade de grupo, à escala da União Europeia, não basta que um país alcance essa imunidade de grupo, é um esforço que tem de ser realizado simultaneamente em todos os estados" , afirmou Costa.

António Costa, que falava em Bruxelas no final do Conselho Europeu, apontou os dias 4 ou 5 de janeiro como uma possível data para o arranque da vacinação.

Como é sabido, o que está previsto é que a Agência Europeia do Medicamento possa no próximo dia 29 de dezembro, licenciar a primeira vacina que pode entrar em circulação e começar a ser aplicada no âmbito da União Europeia. (...) Portanto, eu acho que se fixarmos para a primeira semana de janeiro o arranque da operação de vacinação à escala europeia, acho que seria uma boa meta com que todos nos devíamos comprometer".