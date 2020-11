O primeiro-ministro, António Costa, defendeu, este sábado, que deve ser feito "tudo" para controlar a pandemia da covid-19, afirmando que as medidas tomadas até agora e os comportamentos não têm sido suficientes.

"Não podemos ter a menor dúvida de que tudo há que fazer para controlar a pandemia", assinalou o chefe do Executivo numa conferêcia de imprensa, após o Conselho de Ministros extraordinário de quatro horas e meia, destinado a tomar medidas no âmbito do estado de emergência que se iniciará segunda-feira e terminará dia 23.

Costa justificou a novas medidas com o facto de ter havido hoje mais de 6.000 novos casos por dia e 2.420 pessoas internadas, 366 das quais nos cuidados intensivos.

Entre as medidas anunciadas por António Costa, a mais restritiva está na limitação de circulação nos 121 concelhos mais afetados pela pandemia, nos horários entre as 23:00 e as 05:00 (nos dias úteis). Ao fim-de-semana, essas restrições de circulação iniciam às 13:00.

Veja quais são os concelhos de alto risco

O Governo justifica as novas medidas com as fontes de contágio, que são, em 60% dos casos, os convívios familiares.