António Costa confirmou esta quinta-feira, após reunião extraordinária do Conselho Europeu por videoconferência, que as fronteiras europeias não irão encerrar apesar do aumento do número de casos de covid-19.

"Foi reafirmado por todos o objetivo de não haver encerramento de fronteiras", disse o primeiro-ministro.

António Costa revelou ainda que, durante o mês de novembro, todos os países-membros da UE terão de ter "a sua estratégia nacional de vacinação", montando uma operação de logística "complexa" para conseguirem no mais curto espaço de tempo "proceder à aplicação de milhões de vacinas".

E acrescentou que foi tomada a decisão de prmover a constituição de uma comissão científica "integrando peritos de todos os estados-membros, de modo a que melhor seja aprofundado o conhecimento sobre a covid-19".