O primeiro-ministro anunciou, esta quinta-feira à noite, que o desconfinamento vai começar pela reabertura das creches, do pré-escolar, do 1º ciclo e dos ATL, já na segunda-feira, dia 15 de março.

No mesmo dia, “voltarão a abrir lojas de comércio local de bens não essenciais para venda ao postigo".

As livrarias, os cabeleireiros, as barbearias, manicures e similares também reabrem na segunda-feira.

O comércio automóvel, a mediação imobiliária, as bibliotecas e arquivos também podem abrir já no dia 15 de março.

António Costa apresentou todo o calendário do desconfinamento, alertando que as medidas serão reavaliadas a cada 15 dias, sobretudo pelos efeitos que tiverem no número de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias e no índice de transmissibilidade.

O primeiro-ministro sublinhou ainda que o dever geral de recolhimento se mantém até à Páscoa.

O que reabre a 5 de abril

• 2.º e 3.º ciclos (e ATLs para as mesmas idades)

• Equipamentos sociais na área da deficiência

• Museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares

• Lojas até 200 m2 com porta para a rua

• Feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal)

• Esplanadas (máx. 4 pessoas)

• Modalidades desportivas de baixo risco

• Atividade física ao ar livre até 4 pessoas e ginásios sem aulas de grupo.

O que reabre a 19 de abril

• Ensino secundário

• Ensino superior

• Cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos

• Lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação

• Todas as lojas e centros comerciais

• Restaurantes, cafés e pastelarias (máx. 4 pessoas ou 6 em esplanadas) até às 22h ou 13h ao fim de semana e feriados

• Modalidades desportivas de médio risco

• Atividade física ao ar livre até 6 pessoas e ginásios sem aulas de grupo

• Eventos exteriores com diminuição de lotação

• Casamentos e batizados com 25% de lotação.

O que reabre a 3 de maio

• Restaurantes, cafés e pastelarias (máx. 6 pessoas ou 10 em esplanadas) sem limite de horário

• Todas as modalidades desportivas

• Atividade física ao ar livre e ginásios;

• Grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação

• Casamentos e batizados com 50% de lotação.

Regras gerais

• Teletrabalho, sempre que possível

• Horários de funcionamento: 21h durante a semana, 13h ao fim-de-semana e feriados ou 19h para retalho alimentar

• Proibição de circulação entre concelhos nos próximos fins de semana e de 26/03 a 5/04 (Páscoa);

O documento do Governo

Plano de desconfinamento by TVI24 on Scribd

Reabertura "a conta-gotas"

Nas explicações aos jornalistas, o primeiro-ministro sublinhou que este é um plano de reabertura “a conta-gotas”, considerando que, neste momento, se pode falar “com segurança” de uma “reabertura progressiva da sociedade”.

António Costa anunciou que Portugal está com 105 novos casos de covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e o índice de transmissibilidade está nos 0,78.

As medidas serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os “120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias”, ou sempre que o índice de transmissibilidade ultrapasse o 1.