O primeiro-ministro abriu esta quarta-feira a sua intervenção no debate do Estado da Nação com uma saudação à esquerda, por ter "ousado derrubar um muro anacrónico e assumido a responsabilidade de afirmar uma maioria parlamentar como alternativa de governo, garantindo a mudança de política que os cidadãos desejavam e que Portugal precisava".

António Costa seguiu então dizendo que "a maioria que se constituiu provou ser estável e duradoura, capaz de cumprir integralmente as posições conjuntas que lhe deram consistência, de executar um programa de governo e de honrar todos os compromissos internacionais do nosso país", acrescentando que "os portugueses deixaram de viver no sobressalto quotidiano" dos cortes nos salários e pensões.

Foram quatro anos a cumprir passo a passo os nossos compromissos com os portugueses", disse, sendo aplaudido pelos socialistas.

Sejamos claros: nem o diabo apareceu, nem a austeridade se disfarçou", disse Costa, brindado imediatamente com vaias das bancadas da direita. "Querem que repita?", perguntou, antes de voltar a dizer a mesma frase, com a direita a manifestar desagrado. "Querem que diga uma terceira vez?", ainda questionou, antes de prosseguir.

Admitindo que "não vivemos num oásis nem num país cor de rosa", depois de sublinhar que "há mesmo vida para além do orçamento", Costa seguiu dizendo que a legislatura não se limitou a reparar a herança do passado, mas também a cuidar do presente e do futuro, sublinhando que a sustentabilidade da Segurança Social aumentou em mais 22 anos desde o iníco da legislatura.