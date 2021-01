O Governo decidiu que todos os estabelecimentos de ensino vão fechar já esta sexta-feira e, nos próximos 15 dias, as aulas estão mesmo suspensas.

Isto significa que, ao contrário do último confinamento, não haverá mesmo atividades letivas durante duas semanas, o que implicará que o calendário depois terá de ser alargado, para se cumprir o ano letivo.

"Desejamos que seja uma interrupção de curta duração e que tenha a devida compensação no calendário escolar, seja

a interrupção no período de Carnaval, na Páscoa, ou no verão", disse António Costa, remetendo a decisão para o ministro da Educação.