O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje a implementação de medidas da terceira fase de desconfinamento imposto pela pandemia. Este fim de semana, são retomadas as celebrações religiosas. Há alterações nas regras do teletrabalho e o pré-escolar é retomado já na segunda-feira. A abertura dos Centros de Atividades dos Tempos Livres (ATL) fica agendada para 15 de junho e a Componente de Apoio à Família (CAF) só é retomada a 26 de junho, quando terminarem as aulas do primeiro ciclo.

A situação na área metropolitana de Lisboa é ainda preocupante e, por isso, fica adiada por alguns dias a abertura dos centros comerciais e das Lojas do Cidadão na região.

