António Costa espera que o segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa "seja igual ao primeiro". O primeiro-ministro e secretário-geral do PS esteve na Circulatura do quadrado, com Pacheco Pereira, Ana Catarina Mendes e Lobo Xavier, onde, entre outros temas, analisou os resultados eleitorais das presidenciais.

Questionado por Carlos Andrade, o moderador do programa sobre os resultados obtidos por André Ventura no último domingo, António Costa considerou que o terceiro lugar de André Ventura teve "causas várias".