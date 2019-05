O primeiro-ministro, António Costa, apelou este domingo aos portugueses para "não desaproveitarem" a oportunidade de votar nestas eleições europeias e que "participem o mais possível", considerando que é "o único momento" em que os cidadãos são todos iguais.

Eu acho que todos partilhamos o apelo do senhor Presidente da República de que é essencial participar nestas eleições, este é mesmo o único momento onde somos todos iguais no exercício do poder", afirmou o chefe de Governo, falando aos jornalistas depois de votar numa escola da freguesia de Benfica, em Lisboa.