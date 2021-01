As ministras da Saúde e da Presidência, Marta Temido e Mariana Vieira da Silva, vão reunir-se ainda hoje, ao fim do dia, com epidemiologistas, para avaliar a evolução da pandemia em Portugal.

António Costa fez este anúncio aos jornalistas em Bruxelas e, depois de chegar a Lisboa, ainda esta noite, vai o próprio reunir-se com as ministras.

"Apesar de estar aqui no Parlamento Europeu, tenho mantido contacto permanente com Portugal para ver a evolução da situação."

O primeiro-ministro também confirmou que já falou, esta quarta-feira, com o Presidente da República sobre o tema, sendo que amanhã há Conselho de Ministros e Costa admite que pode ser necessário "calibrar" medidas, prometendo "não hesitar em tomar medidas" que sejam "absolutamente necessárias para controlar a pandemia".

"Os números de hoje, como é sabido, são particularmente dramáticos e demonstrativos da gravidade da situação que existe no país. Obviamente, também é cedo para tirarmos conclusões finais sobre as medidas que tomámos a semana passada."

Questionado sobre o aumento da pressão para fechar as escolas, António Costa respondeu que o Governo "não pode tomar decisões conforme as pressões", lembrando que "há poucas semanas a pressão era para abrir os restaurantes mais tempo".

"Temos de ir tomando as decisões em função daquilo que são as realidades e a dinâmica efetiva".

Costa referiu ainda que as análises que estão a ser feitas no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge "são decisivas" para a análise desta dinâmica, por causa da nova estirpe, vinda do Reino Unido.

"Se a prevalência dessa estirpe for efetivamente relevante, aí porventura temos mesmo de tomar medidas que não tínhamos contado tomar", disse, referindo-se ao encerramento das escolas, por exemplo.