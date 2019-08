O secretário-geral do PS avisou hoje, no comício da ‘reentré’ em Machico, que o país vai enfrentar dois momentos eleitorais decisivos (regionais madeirenses e legislativas), mas o partido não exige “um cheque em branco”, porque apresenta programas eleitorais concretos.

“Não exigimos um cheque em branco. Temos um programa para a República e para a Região”, disse António Costa no comício em Machico, na zona oeste da Madeira, local escolhido pelo partido pela primeira vez para fazer a ‘rentrée’ política nacional do partido nesta região autónoma.

O responsável socialista salientou que face às eleições regionais de 22 de setembro e nacionais de 06 de outubro, o PS apenas pede “mais força para encetar o programa de governo na República e na Região”.

O secretário-geral do PS prometeu ainda que um futuro Governo socialista vai continuar a “ser amigo da Madeira” como é das outras regiões do país, prometendo resolver alguns dos dossiês pendentes entre a região e a República

“Quero garantir é que um Governo do PS continuará a ser amigo da Madeira, com o dos Açores, Algarve, Alentejo” e outras zonas do país, porque “todos os portugueses são iguais”.

Num discurso de cerca de meia hora, António Costa sustentou que “não há boa governação sem reforço da democracia, sem reforço da autonomia das regiões autónomas”.

“Costa amigo, a Madeira está contigo” foi uma das frases entoadas pelos elementos da Juventude Socialista durante o discurso, às quais respondeu: “Madeira, amiga, o Costa está convosco”.

"Só queremos Cafôfo a presidente"

O secretário-geral do PS, António Costa, chegou este sábado a Machico, ao recinto onde decorre o comício da rentrée nacional do partido e percorreu vários espaços que representam os diferentes concelhos instaladas no largo da cidade.

Várias centenas de pessoas com bandeiras brancas e azuis com o símbolo do PS estavam concentradas no local, enquanto a poucos metros muitas outras aproveitavam o dia de sol na praia artificial de areia amarela.

António Costa chegou acompanhado pelo candidato nas eleições regionais, Paulo Cafôfo, recebeu beijos e abraços e tirou selfies.

O líder socialista foi-se dirigindo para o palco onde um ecrã projetava imagens do percurso que efetuou acompanhado também pelos candidatos às Nacionais.

Nós só queremos Cafôfo a presidente” era a frase de ordem gritada pelos apoiantes.

Antes, no fundo o palco, uma imagem do candidato da Madeira destacava o lema do PS para as regionais: “coragem para mudar”.

António Costa não quis comentar as críticas feitas por José Sócrates.