António Costa admitiu, esta quinta-feira, em Bruxelas que não gosta da proposta do Governo, que vai ser discutida na Assembleia da República, para tornar obrigatória a utilização de máscara na rua e da aplicação STAYAWAY COVID. O primeiro-ministro referiu, no entanto, que "não podemos estar impávidos a assistir a um aumento crescente dos números".

Se é uma proposta que eu gosto? Não gosto. Não gosto de proibições, mas há uma coisa que eu constato: não podemos estar impávidos a assistir a um aumento crescente dos números", sublinhou.

"Seria irresponsável da minha parte assistir à evolução da pandemia e não agir. (...) Não gosto destas soluções", acrescentou.

Questionado pelos jornalistas se estas não era medidas autoritárias, Costa respondeu que "odeia ser autoritário", mas "temos de controlar a pandemia.

Odeio ser autoritário, eu não quero ser autoritário, mas temos de controlar esta pandemia e se não controlarmos daqui a umas semanas vamos estar numa situação pior."

O chefe do Governo disse que só há "duas formas de controlar a pandemia": "ou parar as atividades ou alterar os comportamentos". E que em relação à primeira, "paralisar um conjunto de atividades", "hoje sabemos o enorme custo social que isso tem tem".

Costa referiu no enorme custo social para os jovens, "não podemos aceitar voltar a fechar as escolas", para os idosos que "estiveram vários meses sem visitas de familiares", para "o emprego e para a perda de rendimento", para "o esforço que muitos empresários estão a fazer" e falou ainda no respeito que "temos de ter pelo esforço dos profissionais de saúde".

Se não podemos parar, a única alternativa que temos é a nossa responsabilidade individual e a alteração dos nossos comportamentos. Temos de fazer essa alteração", acrescentou.

O primeiro-ministro reconhece que "vamos acumulando cansaço e fadiga" e que "é normal que exista esse cansaço", mas alertou que "as pessoas tem vindo a desvalorizar o risco de contaminação" devido ao facto de o aumento de novos casos incidir sobretudo numa faixa etária onde "a sintomatologia é menos evidente".

A incidência agora é sobre uma faixa etária onde os danos aparentes, a sintomatologia da infeção é menos evidente. A percepção do risco é menor e as pessoas tendem a desvalorizar o risco. Ora, é muito perigoso essa desvalorização do risco porque não tem só a ver com o ser sintomático ou não ser sintomático. Este é um vírus que não conhecemos ainda, a ciência não conhece, ninguém sabe verdadeiramente quais são as consequências futuras desta contaminação. Há quem diga que vai haver sequelas futuras. Não sabemos se sim, se não, portanto não vale a pena desvalorizar o risco."

Costa deixou outro aviso: "ainda não chegámos à fase mais difícil do inverno, em que a epidemia da gripe começa a atingir uma maior pressão".

Nesse sentido, o primeiro-ministro afirmou que é necessário "preservar o essencial", nomeadamente "a capacidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS)", "assegurar que a atividade letiva não sofre interrupções ou sofre sobressaltos", t"er de evitar adotar medidas que agravem a crise económica".