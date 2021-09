O secretário-geral do PS, António Costa, salientou esta quarta-feira, que “no momento mais difícil” e “mais exigente” o SNS provou ter “capacidade de resposta” e criticou “aqueles que, à direita, andaram a dizer que o SNS era um caos”.

“Aqueles que, à direita, durante anos andaram a fazer campanha contra o Serviço Nacional de Saúde [SNS], andaram a dizer que o SNS era um caos, aqueles que à direita, em vários concelhos, prometem pagar seguros de saúde gratuitos - como se através das companhias de seguros é que nós tivéssemos acesso à saúde - a verdade é que, no momento mais difícil, mais exigente, onde foi mesmo necessário provar se tínhamos ou não tínhamos capacidade de resposta, quem provou ter capacidade de resposta foi o SNS”, apontou António Costa.

O secretário-geral do PS falava no Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra, numa ação de campanha para as autárquicas do dia 26 com o atual presidente e cabeça de lista do partido à Câmara Municipal local, Manuel Machado.

Aproveitando a sua paragem na cidade, António Costa relembrou o fundador do SNS e “grande conimbricense”, António Arnaut, para referir que foram os “valores da solidariedade” e a ideia de que “ninguém pode ser privado de acesso a bens essenciais” que levaram Arnaut a criar o SNS em 1979.

“Se hoje estamos aqui, devemo-lo seguramente à excelência, à competência, à dedicação, ao profissionalismo de todos os profissionais de saúde, mas devemo-lo à forma como estão organizados e trabalham nos estabelecimentos do SNS”, indicou, no dia do Serviço Nacional de Saúde, que se assinala hoje.

Manuel Machado diz que projeto do PS para Coimbra é o único credível

O atual presidente da Câmara de Coimbra e candidato ao terceiro mandato consecutivo disse hoje que o PS é o único partido que apresenta um projeto “credível, coeso e estruturado” às eleições de dia 26.

“Estamos aqui de alma e coração para continuar a valorizar Coimbra, que é o nosso desígnio”, enfatizou o socialista Manuel Machado, num comício no Teatro Académico Gil Vicente.

O candidato, que já presidiu àquela autarquia entre 1990 e 2001, destacou a valorização económica, social e cultural do concelho desde 2013, realçando também a qualidade de vida, o emprego, a saúde, a ação social e o combate à pobreza.

O socialista enumerou também a qualificação dos espaços públicos, recuperação das ruas, das praças, das zonas verdes, das ciclovias e dos percursos pedonais, sistema de mobilidade do Mondego, o reforço dos transportes públicos e “a fantástica candidatura” a Capital Europeia da Cultura de 2027.

Manuel Machado realçou ainda o aumento do emprego e do número de empresas no concelho e o facto de, a partir de 2013, “e segundo o Instituto Nacional de Estatística”, o rendimento bruto declarado dos habitantes de Coimbra não ter parado de crescer até 2019.

“Mesmo com o abrandamento provocado pela pandemia [da covid-19], a tendência estrutural conseguida pela gestão da Câmara gerida pelo PS foi a da subida sustentada do rendimento dos munícipes de todo o concelho”, sublinhou.

O candidato socialista referiu também que o “número médio de desempregados inscritos no IEFP diminuiu gradual e sistematicamente, só vindo a aumentar com a pandemia e ainda assim o valor de 2020 ronda o de 2018, o que indicia que se vem desagravando os problemas do desemprego estrutural em Coimbra”.

“Coimbra e o seu concelho tem hoje alguns dos melhores indicadores nacionais em múltiplos capítulos e ainda ontem [terça-feira] foi publicado um 'ranking' que nos coloca como a terceira melhor cidade para se viver em Portugal”, sustentou.