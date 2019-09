A campanha aqueceu e subiu de tom esta quinta-feira com uma troca de farpas entre António Costa e Rui Rio por causa do furto de armas em Tancos. Costa foi duro nas palavras, acusando Rio de ter atingido "a dignidade da campanha”. O secretário-geral socialista começou o dia com uma arruada animada por Moscavide e terminou a noite num comício em Santarém, onde afirmou que os direitos, como as pensões, “não se agradecem, defendem-se”, e que "ninguém dá nada".

Costa queria o caso de Tancos fora da campanha, mas os últimos desenvolvimentos levaram-no a reagir. No dia em que se conheceu a acusação contra o antigo ministro socialista Azeredo Lopes, o líder do PSD entrou ao ataque, considerando “pouco crível” que o primeiro-ministro não soubesse que havia um encobrimento.

Ora, o líder do PS respondeu à letra, com duras críticas e afirmou mesmo que Rio “atingiu a dignidade da campanha”. Mais, Costa disse que não reconhece ao líder da oposição “autoridade para fazer julgamentos morais” e até estranhou as declarações, dado que Rio sempre se mostrou contra “julgamentos na praça pública”

A mim o doutor Rui Rio não me atingiu, mas, infelizmente, atingiu a dignidade desta campanha eleitoral e, sobretudo, temo que tenha desiludido muitos dos que entendiam o doutor Rui Rio como uma pessoa de princípios e que não muda de dois em dois dias", disse.

Este foi, para já, o momento mais acalorado de toda a campanha. O caso de Tancos veio, definitivamente, agitar a corrida eleitoral e ensombrar os socialistas. Mas sobre a acusação propriamente dita, o líder do PS continua a argumentar que não comenta casos da Justiça.

À noite, num comício em Santarém, não houve Tancos, apenas as habituais críticas à direita, com o “diabo” que não veio novamente em plano de fundo. Costa voltou a destacar a obra feita e os muitos números que tem trazido para os comícios. São números de várias áreas, desde o emprego às desigualdades, passando pela saúde.

Depois, o secretário-geral socialista contou que pelo menos duas senhoras já lhe agradeceram por lhes terem sido devolvidas as reformas. E sobre isto reiterou que ninguém tem de agradecer nada, nem ao Governo.

Os direitos não se agradecem, os direitos defendem-se. Os direitos são próprios, ninguém dá nada”, vincou

Antes, já tinha afirmado que os socialistas não estão conformados e que, por isso, querem mais força: “Se nos derem mais força, continuaremos a reduzir o défice, a dívida e com contas mais certas, para garantir o nosso futuro e o das futuras gerações”.

Neste comício com algumas centenas de apoiantes, na Casa do Campino de Santarém, estavam na plateia a secretária-adjunta Ana Catarina Mendes, a ministra Mariana da Silva e Alexandra Leitão, secretária de Estado da Educação e cabeça de lista do PS por Santarém.

O clima tem sido um tema recorrente nesta campanha e em Santarém, Costa aproveitou para falar da influência das alterações climáticas na região, nomeadamente ao nível da água, que é preciso “tratar”, e dos incêndios, “uma realidade dramática”. " Vocês aqui no distrito de santarém sabem que as alterações climáticas não são uma abstração”.

O líder do PS salientou, a este propósito, que é necessário proteger a floresta, que durante anos “foi deixada ao abandono”, “desordenada".

A floresta tem de deixar de ser uma ameaça às populações e aos seus bens. Tem de ser uma fonte de riqueza e tem de ser protegida como fonte de CO2 para o combate às alterações climáticas. Temos mesmo de fazer esta reforma da floresta”, acrescentou.

Costa na "onda da inovação"

O dia de campanha começou com uma arruada animada por Moscavide e prosseguiu à tarde com um encontro com jovens empreendedores na Casa Impacto, um polo da Santa Casa da Misericórdia, em Lisboa, dedicado ao empreendedorismo e inovação social.

Ali, o secretário-geral socialista afirmou que Portugal já está no “campeonato da Primeira Liga” no que toca à inovação empresarial e o desafio agora é “ir subindo na tabela”.

Sempre com comparações desportivas, Costa afirmou que o país já apanhou “a onda” da inovação, mas agora vem o mais difícil, que é “escalar a onda e prosseguir”.

Eu não sei fazer surf, mas penso que a maior dificuldade dos surfistas não é apanhar a onda, é prosseguir depois de apanhar a onda. E acho que esse é o ponto em que o país está. Agora que apanhamos a onda, temos de escalar essa onda e prosseguir.”

Neste encontro, que reuniu algumas dezenas de pessoas, os jovens empreendedores falaram sobre os seus projetos e as dificuldades que encontram na sua concretização. Falou-se de ferramentas para combater o insucesso escolar, plataformas digitais de acesso à saúde mental, projetos de agricultura urbana.

Mas o líder socialista deixou também alguns avisos às empresas: “Não há talento com baixos salários e precariedade”.

Uma empresa que queira ser competitiva a vender vai ter de ser competitiva a contratar: Não há talento com precariedade com baixos salários e isso é fundamental, as empresas que já incorporaram isso vão ter sucesso as que ainda não perceberam isso não vão ter sucesso.”

A campanha do PS segue esta quinta-feira para o Porto, com a tradicional arruada em Santa Catarina e termina com um comício em Viana do Castelo.