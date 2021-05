O primeiro-ministro disse, esta quarta-feira no Parlamento, que a situação dos imigrantes em Odemira não é novidade, antes pelo contrário, "é um problema grave que se foi acumulando ao longo de décadas".

Anunciou ainda que foram assinados, na terça-feira, dois protocolos com associações representativas do produtores agrícolas, de modo a garantir habitação codigna a todos os trabalhadores que tenham lá nascido ou tenham ido para lá viver.

Bem sei que a notícia mais visível foi a do levantamento da cerca [sanitária], mas o que mais importante aconteceu ontem em Odemira foram os dois protocolos assinados: um com o município de Odemira e outra com as três associações representativas do produtores agrícolas".