António Costa vai falar esta quarta-feira ao país sobre os apoios sociais promulgados por Marcelo Rebelo de Sousa. O anúncio foi feito na TVI24, pelo comentador Fernando Medina.

"O primeiro-ministro irá fazer uma comunicação ao país quarta-feira e creio que não deixará de fazer um alerta muito claro de que o Parlamento não pode assumir a gestão do Orçamento em violação do que o próprio Parlamento aprova dentro do quadro orçamental", disse Medina.