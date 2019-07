O Partido Socialista quer consultas de ginecologia e pediatria nos centros de saúde e óculos gratuitos até aos 18 anos para os beneficiários do rendimento social de inserção a partir dos 65 anos. Esta e outras propostas fazem parte do programa eleitoral socialista que é aprovado este sábado na convenção do partido em Lisboa.

No capítulo da saúde, o PS propõe também que sejam criadas unidades móveis para assistir as populações dos territórios de baixa densidade.

Outra medida defendida pelos socialistas é a generalização de consultas programas aos sábados, nos hospitais públicos.

O secretário-geral do PS encerra, ao fim da tarde, a convenção em que o ministro das Finanças terá papel de destaque.

A Convenção Nacional do PS, que decorrerá no pavilhão Carlos Lopes, segue-se a quatro convenções regionais temáticas já realizadas pelos socialistas: a primeira em Viseu, no dia 15 de junho, sobre combate às desigualdades; a segunda em Faro, a 22 de junho, sobre combate às alterações climáticas; a terceira em Portalegre, em 29 de junho, sobre demografia; e a quarta em Braga, a 6 de julho, sobre sociedade digital.

De acordo com a agenda da Convenção Nacional do PS, António Costa irá encerrar o encontro pelas 18:45.

Após a abertura, haverá uma série de sessões paralelas, uma delas sobre "Boa governação", com o ministro das Finanças, Mário Centeno, a discursar sobre "Contas Certas", num painel que também terá intervenções do ministro do Planeamento, Nelson de Souza, e dos secretários de Estado Ricardo Mourinho Félix e João Leão.

Ainda no período da manhã, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, falará sobre serviços públicos e investimento, em que também participará a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Fátima Fonseca.

Além destes dois painéis, serão igualmente debatidos os temas do reforço das funções de soberania, este com as secretárias de Estado Alexandra Leitão e Isabel Oneto, assim como a qualidade da democracia e descentralização, aqui com a participação do constitucionalista Jorge Reis Novais.

O programa eleitoral começará depois a ser apresentado aos delegados à convenção ao início da tarde, cabendo a intervenção inicial ao diretor do gabinete de estudos do PS, João Tiago Silveira, seguindo-se o redator principal do programa, Tiago Antunes.

Neste período da tarde, as medidas do programa serão depois divulgadas em cinco fases, até ao discurso de encerramento a cargo de António Costa.

No capítulo dedicado à "Boa governação", a apresentação de medidas caberá aos ministros Augusto Santos Silva, Mariana Vieira da Silva e Mário Centeno, e à secretária de Estado Alexandra Leitão.

A questão do desafio das alterações climáticas será introduzida pelo ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, com a ministra da Saúde, Marta Temido, a fazer o mesmo pouco depois sobre o capítulo do combate às desigualdades.

O ministro do Trabalho e da Segurança Social, Vieira da Silva, será o moderador da apresentação das medidas sobre demografia, enquanto o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, irá moderar uma sessão sobre os desafios da sociedade digital.

De acordo com a organização desta iniciativa, nesta parte da tarde da convenção, passarão pelo palco do pavilhão Carlos Lopes cerca de duas dezenas de oradores.