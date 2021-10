O Secretário-Geral do PS congratulou, este sábado, o partido pelos resultados nas Eleições Autárquicas deste ano. Num discurso em que começou por frisar as palavras de "humildade" e "responsabilidade", António Costa diz ser sempre "muito duvidoso" saber quem ganha as eleições, mas os "critérios tradicionais" falam por si.

Se o critério for o maior número de votos? Ganhámos. Maior número de presidentes da Junta? Ganhámos. Maior número de presidentes de Câmara? Ganhámos. Em qualquer um dos critérios nós ganhámos".

Por outro lado, Costa admitiu que o partido tem agora menos 12 câmaras municipais do que há quatro anos, menos votos e menos mandatos.

A Comissão Nacional do PS elege este sábado o Secretariado e a Comissão Política do partido, numa reunião que ocorre dois dias antes da entrega do Orçamento no parlamento e que debaterá os resultados das eleições autárquicas.

Esta será a primeira reunião da Comissão Nacional eleita no congresso do PS de 28 e 29 de agosto em Portimão e espera-se que o líder, António Costa, mantenha a maioria dos membros que fazem parte da sua equipa de dirigentes eleita em 2018.

Uma das mudanças mais relevantes será a designação do deputado socialista Pedro Cegonho, ex-presidente da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), como novo secretário nacional para a Organização do PS, pelouro que tem responsabilidades diretas na coordenação da chamada “máquina partidária”.

Já em relação à Comissão Política, fonte socialista disse à agência Lusa que haverá lista única, com a tendência minoritária de Daniel Adrião a indicar dez dos 65 elementos efetivos deste órgão.

No ponto relativo à análise da situação política, está previsto um discurso de fundo do secretário-geral do PS que será aberto à comunicação social e que deverá centrar-se nos resultados eleitorais dos socialistas nas autárquicas de 26 de setembro passado e na proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2021, que será entregue no parlamento na próxima segunda-feira.

Em relação às eleições autárquicas, a tese oficial é a de que o PS as venceu pela terceira vez consecutiva, conquistando o maior número de câmaras, de freguesias e sendo o partido mais votado.

No entanto, mesmo entre membros da direção dos socialistas, é assinalado um “preocupante recuo” eleitoral do PS nos principais centros urbanos do país, não só naqueles onde perdeu (Lisboa, Porto e Coimbra), mas também em cidades em que venceu, casos de Sintra, Gaia ou Matosinhos.

Também é criticada a estratégia de “nacionalização” da campanha eleitoral autárquica, com o líder e primeiro-ministro a fazer em todos os pontos do país o discurso sobre os investimentos previstos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e a retirar espaço mediático aos representantes deste partido no Poder Local.

António Costa tem alegado que, ao contrário daquilo que foi acusado pelos outros partidos, o PRR não é uma promessa de dinheiro, mas um conjunto de compromissos celebrados entre Portugal e a Comissão Europeia, com regras e calendário de execução bem definidos.