O primeiro-ministro disse esta quarta-feira que tem um excelente ministro da Administração Interna (MAI). Interpelado por André Ventura, António Costa voltou a depositar confiança em Eduardo Cabrita, governante que volta a estar debaixo de fogo pela situação em Odemira, e também pela organização dos festejos do Sporting.

Quem me dera que o meu problema fosse o MAI. Tenho um excelente MAI”, declarou o chefe do executivo, no primeiro debate parlamentar bimestral com o primeiro-ministro após o fim de consecutivos estados de emergência para combater a epidemia da covid-19 em Portugal.

André Ventura, deputado único do Chega, tinha argumentado que o próprio Presidente da República já tinha pedido que fossem retiradas consequências políticas, designadamente devido à polémica do realojamento de trabalhadores migrantes em Odemira, por exemplo, e que até o autarca socialista daquele concelho tinha pedido a demissão de Eduardo Cabrita.

Estes são mais dois casos que envolvem o ministro da Administração Interna em polémica, depois das situações com as golas antifumo, do fim do contrato do SIRESP ou da morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk no aeroporto de Lisboa.