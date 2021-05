Foi no debate parlamentar desta quarta-feira que o primeiro-ministro garantiu que o plano de vacinação “tem vindo a ser executado de acordo com o planeado”, apesar das falhas no fornecimento de vacinas contra a covid-19, e que toda a população acima dos 65 anos já recebeu pelo menos a primeira dose.

Foi possível reformular o plano e manter os objetivos que estavam fixados. Neste momento já está vacinada, com uma dose, toda a população acima dos 65 anos. Ao longo desta semana concluir-se-á a vacinação de toda a população acima dos 65 anos", garantiu.

Em resposta a Jerónimo de Sousa, Costa disse que já esta a ser agendada a vacinação das pessoas acima dos 60 anos e que "entre o meio e o final do verão" é esperado que 70% da população esteja "deviamente vacinada”.

Sobre a aquisição de outras vacinas, o primeiro-ministro garantiu que "não há qualquer restrição, desde que sejam licenciadas pela Agência Erropeia do Medicamento”.