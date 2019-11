O primeiro-ministro, António Costa, defendeu esta seguinda-feira que todos os cidadãos devem "meter a colher" para eliminar a violência contra as mulheres.

Todos nós em sociedade, cada um de nós, tem a responsabilidade de na sua família, nos seus vizinhos, nos seus colegas, entre os seus amigos não tolerar, não pactuar, não silenciar e de meter mesmo a colher para eliminarmos a violência sobre as mulheres", afirmou António Costa numa mensagem por ocasião do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que se assinala esta segunda-feira.

Cada um de nós tem o dever de agir. O provérbio tradicional que entre marido e mulher não se mete a colher não é aceitável. Aquilo que é dever de cada um de nós é metermos mesmo a colher. É um dever de cada um", sublinhou o primeiro-ministro.

António Costa disse que o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres "é uma excelente oportunidade" para uma reflexão da sociedade "sobre o que cada um pode e deve fazer" para contrariar a realidade dos números, que considerou "assustadores", de 26 mulheres assassinadas este ano em Portugal em contexto familiar e 23.000 queixas apresentadas por violência doméstica.

Esta é uma realidade imensa. E não tenhamos a ilusão de que é só com as gerações mais velhas, porque a violência no namoro é hoje também uma realidade, o que significa que também entre as novas gerações a violência existe", advertiu António Costa.

O primeiro-ministro considerou que "é verdade que o legislador tem de fazer melhores leis, que os juízes têm de julgar melhor, que os magistrados do Ministério Público têm de estar mais atentos, que as polícias têm que investigar e agir", mas insistiu que todos os cidadãos têm a suas responsabilidades na eliminação da violência contra as mulheres.

Eu também tenho as minhas", afirmou.

O Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres é esta segunda-feira assinalado em Portugal com várias iniciativas no país, incluindo uma marcha em Lisboa, promovida por organizações da sociedade civil.

A ONU escolheu a questão da violação sexual como o tema deste ano para o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que começou a ser assinalado como um dia contra a violência baseada no género em 1981, por ativistas dos direitos das mulheres.

A data foi escolhida para homenagear as irmãs Mirabal, três ativistas políticas da República Dominicana que foram assassinadas em 25 de novembro de 1960, por lutarem contra a ditadura do generalíssimo Rafael Trujillo (1930-1961).

Depois de aprovar a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres em 1993, a Assembleia Geral das Nações Unidas designou oficialmente o dia 25 de novembro como o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, numa resolução adotada em 7 de fevereiro de 2000.

Veja também: