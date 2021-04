António Gameiro, deputado do PS na Assembleia da República e candidato socialista à câmara de Ourém nas próximas autárquicas, é suspeito de corrupção no caso da venda do terreno da câmara de Vila Real de Santo António a um empresário, sabe a TVI.

Já foi pedido o levantamento da sua imunidade parlamentar, decisão que poderá ser tomada ainda hoje na Assembleia, para que o Ministério Público o possa constituir arguido e eventualmente deter.

Gameiro é suspeito de ter intermediado o esquema de suborno entre o comprador e a autarca algarvia, Conceição Cabrita, no negócio que terá sido lesivo para os cofres do município mas com contrapartidas financeiras para a presidente da câmara.

Em causa, um terreno em Monte Gordo que estava avaliado em cerca de 7 milhões de euros mas foi vendido ao empresário Carlos Matos por 5,6 milhões.

O esquema de corrupção deu origem à operação Triângulo - que levou ontem a quatro detenções: da autarca Conceição Cabrita, do funcionário da autarquia João Faustino e de duas pessoas por corrupção ativa. Serão hoje interrogados por um juiz no tribunal de Évora.