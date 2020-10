O primeiro-ministro António Costa assumiu, esta noite, em entrevista à TVI, no Jornal das 8, que, apesar de Portugal estar numa "fase ascendente" da pandemia de covid-19 e de não ser possível, ainda, estimar quando será atingido o pico, não está nos planos do Governo um novo confinamento, como aconteceu na primavera.

O primeiro-ministro admitiu que, "neste momento", não há qualquer previsão de quando será atingido o pico desta segunda vaga, que em muito contribuiu para que fosse ultrapassada a barreira dos 100.000 casos no país.

As previsões do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge confirmam o juízo que fizemos na semana passada sobre a gravidade da situação. E, tal como tem acontecido em todos os países da Europa, estamos numa fase ascendente, que vai continuar a subir nas próximas semanas. Nenhum dos epidemiologistas pôde prever quando vamos atingir o pico. Não há nenhuma previsão concreta sobre quando se pode atingir o pico. Estamos como estávamos em março, quando não se sabia quando seria atingido o pico" , indicou.

António Costa não considera que o Governo esteja a correr atrás do prejuízo nesta segunda vaga, depois de numa primeira fase da pandemia muitos terem considerado que o sucesso de Portugal tinha sido a antecipação.

Nós temos todos vindo a correr atrás do prejuízo, porque o prejuízo ocorreu no final do ano passado na China, foi-se estendendo ao conjunto do mundo e fomos todos apanhados de surpresa com um universo desconhecido. Hoje, felizmente, já se sabe mais que em março, mas ainda há muitas incertezas. É muito difícil desenhar medidas tendo em conta o grau de incerteza grande que existe e, por isso, todos os governos têm procurado reagir", observou.