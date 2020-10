O Parlamento debateu e aprovou esta sexta-feira o projeto-lei do PSD que impõe o uso obrigatório de máscara em espaços públicos durante pelo menos três meses, no âmbito da pandemia de covid-19.

Projeto-lei foi aprovado na generalidade com votos a favor do PS, PSD, CDS-PP, votos contra do Iniciativa Liberal e abstenções do PCP, PAN, PEV e da deputada não inscrita, Joacine Katar Moreira.

PSD pede que não se “infantilizem os portugueses” e acabem “ziguezagues”

Durante o debate, o PSD fez duras críticas à forma como tem sido conduzida a gestão da pandemia da covid-19, pedindo que “não se infantilizem os portugueses” e se acabem com “ziguezagues”, como “todos para casa, todos para a praia”.

Para vencer precisamos de lucidez, verdade e confiança, não infantilizem os portugueses com a conversa bacoca do milagre português, não os castiguem com o preconceito ideológico da omnipotência bacoca do Serviço Nacional de Saúde (…) não os confundam com sucessivos ziguezagues: todos para casa, todos para a praia, todos fora das igrejas e cemitérios, todos para as manifestações e ventos políticos”, criticou.

Assim ninguém vos leva a sério”, acrescentou.

Marques Guedes lembrou que já passaram oito meses desde o início da pandemia e que é preciso um reforço no SNS e de um plano consolidado “da capacidade instalada pública, privada e social para enfrentar este outono/inverno”, bem como uma maior capacidade sistemática de testagem.

Precisamos de ter, e não temos tido, uma liderança pelo exemplo, coerente e não errática, confiável e não assente pela propaganda”, afirmou, considerando “no limite do ridículo” as afirmações de que as críticas às autoridades neste momento são falta de patriotismo, como afirmou a Diretora Geral de Saúde.

O deputado do PSD apontou o uso de máscara como “um paradigmático exemplo” em que as autoridades “resistiram durante meses” à sua utilidade, reconheceram esse seu erro, recomendaram a utilização em espaços públicos “por pressão do PSD”.

A questão do uso de máscara para proteção própria e proteção dos outros é o paradigmático exemplo disso mesmo. Resistiram as autoridades durante meses à sua utilidade. Reconheceram depois esse seu erro e recomendaram a sua utilização em espaços públicos por pressão do PSD. Rendem-se agora à evidência da sua obrigatoriedade em todos os espaços e vias públicas”.

O projeto-lei do PSD impõe o uso obrigatório de máscara em espaços públicos durante três meses, renováveis, e prevê coimas entre 100 e 500 euros para os incumpridores.

O diploma determina que é obrigatório o uso de máscara - que não pode ser substituída por viseira - aos maiores de dez anos para o acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas “sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável”.