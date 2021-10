O deputado do PS Ascenso Simões apelou a que sejam estabelecidos consensos à esquerda para salvaguardar a aprovação do Orçamento do Estado para 2022, mas assegurou que o PS não tem medo da democracia.

Nós não temos medo da democracia. A democracia é aquilo que está no ADN do PS. Se tiver que haver eleições, haverá, mas também não queremos criar uma crise", disse durante o debate de apreciação na generalidade do Orçamento do Estado.

O socialista fez questão se dizer que o orçamento apresentado "é moderado", que olha para o emprego, para as empresas e para a "dignidade das pessoas". Nesse sentido, diz-se surpreso pela postura dos parceiros à esquerda.

Eu não compreendo a intervenção da senhora deputada Catarina Martins, quando ela olhando para as nove propostas não consegue encontrar a evolução que o governo foi fazendo (...) mas para mim é ainda mais duro de ouvir a intervenção do senhor deputado Jerónimo de Sousa. Porque com o PCP sabe que a não aprovação deste orçamento é o regresso a outras formas de governo que serão danosas para os trabalhadores".

Foi no final desta afirmação que o deputado comunista João Oliveira começou a fingir que estava a tocar um violino. Na sequência do gesto, Ascenso Simões disse:

Senhor deputado João Oliveira, avante camaradas! Juntai a vossa à nossa voz e temos com certeza um orçamento que permita aos trabalhadores um encontro de uma solução".

A proposta do Governo para o Orçamento do Estado vai ser votada nesta quarta-feira na generalidade. Proposta essa que se encontra pendurada por um fio, depois do Bloco de Esquerda, PCP e PEV terem anunciado votos contra, juntando-se, assim, a toda a direita.

Se o documento for chumbado, o Presidente da República já fez saber que dissolve o Parlamento.