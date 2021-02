A Assembleia da República esclareceu esta quarta-feira, em comunicado, que não está prevista a constituição de um grupo de trabalho para a vacinação contra a covid-19, que seria presidido pela deputada socialista Edite Estrela.

Este comunicado do gabinete de comunicação da Assembleia da República foi difundido horas depois de a deputada do PS Maria da Luz Rosinha ter divulgado as conclusões da reunião desta manhã da conferência de líderes.

Perante os jornalistas, Maria da Luz Rosinha, na qualidade de porta-voz da conferência de líderes, indicou que a vice-presidente da Assembleia da República Edite Estrela iria presidir ao grupo de trabalho do parlamento para a vacinação contra a covid-19.

Em relação à informação prestada na sequência da conferência de líderes de hoje, relativamente à vacinação na Assembleia da República, solicita-nos a senhora deputada Maria da Luz Rosinha a precisão de que a senhora vice-presidente da Assembleia da República Edite Estrela articulará diretamente com o senhor secretário-geral da Assembleia da República e com os diversos grupos parlamentares - e, naturalmente, com os responsáveis pelo plano de vacinação".

Desta forma, de acordo com o mesmo comunicado, não está "prevista a constituição de um grupo de trabalho para o efeito".

Esta manhã, quando divulgou as conclusões da reunião da conferência de líderes, Maria da Luz Rosinha disse que estão vacinados até agora "menos de 30" de um total de 230 deputados e referiu que o processo de vacinação vai incluir funcionários considerados essenciais ao funcionamento da Assembleia da República.