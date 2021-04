Foi à pandemia de covid-19, ao trabalho dos profissionais de saúde e às vítimas da doença que o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, dirigiu as primeiras palavras do seu discurso do 25 de Abril, que abriu a sessão solene, neste domingo, no Parlamento.

Este foi um ano de combate, com muitas vítimas", começou por dizer.

Mas foi a liberdade e a democracia que marcaram o discurso de Ferro Rodrigues, reconhecendo que "ainda há muito por fazer, mas muito do substancial foi conseguido".

Não há nenhuma crise que seja insuperável", sublinhou.

Seja a crise pandémica ou a crise de valores que também atinge a sociedade portuguesa, com o discurso de ódio, antidemocrático, cada vez mais latente.