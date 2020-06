O presidente da Assembleia da República destacou esta terça-feira a importância dos parlamentos para o aprofundamento da democracia, homenageando as condições difíceis em que deputados exercem os seus mandatos em várias zonas do mundo.

Estas posições contam de uma mensagem de Ferro Rodrigues por ocasião do Dia Internacional do Parlamentarismo, proclamado pelas Nações Unidas em 2018 e que hoje se assinala.

Neste Dia Internacional do Parlamentarismo, nunca é demais reforçar a importância dos parlamentos no aprofundamento da democracia, contribuindo, assim, para a melhoria das condições de vida dos cidadãos que representam, tendo presente as difíceis condições em que, em algumas zonas do mundo, os deputados desempenham esta missão, aos quais, neste dia, o parlamento português também presta homenagem", escreve o presidente da Assembleia da República.