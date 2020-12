A Assembleia da República publicou esta sexta-feira o vídeo de Natal. Num ano marcado pela pandemia de covid-19, os deputados decidiram desejar as boas festas com uma encenação ao jeito da Guerra das Estrelas.

Ao som da banda sonora de John Williams, o vídeo conta a história do vilão Darth Corona, que persegue um Pai Natal com o intuito de o infetar com o novo coronavírus.

Mas “os amigos da Assembleia” - a menina República, a D. Constituição e o leão Jubas, personagens que “explicam” o que é o parlamento na comunicação oficial da Assembleia da República - derrotam” Darth e os vírus com as suas espadas de luz.

É uma mensagem de esperança. Porque estando a terminar 2020 e, num mês em que começam a ser administradas as primeiras vacinas em todo o mundo, é de facto uma mensagem de esperança para que 2021 seja um ano melhor”, justificou o parlamento.

O vídeo de dois minutos foi hoje colocado no site da Assembleia e nas redes sociais, Instagram e Facebook.