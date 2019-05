Assunção Cristas afirmou esta sexta-feira que a aprovação da contagem total do tempo de serviço dos professores não aumenta um cêntimo ao Orçamento.

O que foi aprovado não aumenta um cêntimo ao Orçamento", vincou.

A líder do CDS lembrou que o Governo aprovou e o Presidente da República promulgou o pagamento de dois anos e 9 meses do tempo de serviço congelado aos professores. E sublinhou que o que foi aprovado ontem pelos partidos da oposição não implica qualquer acréscimo a esse período.

Não há, por isso, qualquer proposta irresponsável, como querem fazer querer", acrescentou.

Em declarações no Parlamento, a centrista sublinhou que a proposta do CDS previa uma negociação, tendo em conta "o crescimento económico, o reconhecimento da carreira, a avaliação e a aposentação dos professores".

Não nos vinculámos a qualquer calendário. A nossa posição é a mesma desde sempre", reiterou.

Para Cristas, "o Governo montou uma fantochada para se vitimizar".

Encenou um golpe. Quer reescrever a história, acusando tudo e todos de responsabilidade. Mais uma vez, atua com desonestidade política e intelectual. Atira areia para os olhos das pessoas, desinforma", acusou a centrista.

A coordenadora do CDS referiu ainda que o Governo tem agora o mesmo que estava previsto no Orçamento: um mandato para negociar com os professores.