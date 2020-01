O último debate de Assunção Cristas como deputada e líder do CDS-PP terminou como começou, com uma intervenção na área do Orçamento, naquele que foi o segundo dia do debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2020, ao qual se seguirá a votação.

Assunção Cristas encerrou o debate pela sua bancada, agora quase uma miragem de quando se estreou, há dez anos, como deputada no Parlamento.

O presidente da Assembleia da República fez questão de sublinhar, antes de dar a palavra a Cristas, que seria a sua última intervenção, considerando mesmo que, "apesar de muitos debates agrestes", era "com tristeza" que a viam partir.