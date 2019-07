Augusto Santos Silva comentou a polémica em torno dos negócios de familiares de governantes com o Estado, afirmando que "seria um absurdo uma interpretação literal de 1995". O governante disse que o Executivo aguarda o parecer pedido à Procuradoria Geral da República com serenidade.

Devemos olhar para esta questão com razoabilidade, bom senso e com sentido de proporcionalidade", vincou Augusto Santos Silva, que é primeiro-ministro em exercício na ausência de António Costa, que está de férias,

O governante sublinhou que "as pessoas que exercem o seu direito constitucional à atividade, ao trabalho" e que "têm nesse quadro contratos com entidades públicas, nao podem ser prejudicadas apenas porque são familiares" de titulares de cargos públicos.

Santos Silva falou especificamente sobre o caso do filho do secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, que celebrou pelo menos três contratos com o Estado depois de o pai assumir funções governativas. O ministro considera que este é um exemplo "que mostra bem o absurdo a que levaria uma interpretação literal da lei".

O caso do filho do secretário de Estado da Proteção Civil é um caso típico, que mostra bem o absurdo a que levaria uma interpretaçao literal da lei que esquecesse o princípio cosntitucional da proporcionalidade. Neste caso, dessa pessoa, é um engenheiro que exerce a sua atividade profissional de engenheiro, no quadro de uma empresa da qual é titular de 20% das respetivas ações e que ganhou um concurso público com uma universidade, a Universidade do Porto, na qual o pai nao tem nenhuma espécie de influência (...) e ganhou outro concurso com uma câmara municipal que também não está na esfera das responsabilidades do familiar."

O governante acrescentou que a lei de 1995 era "tudo menos clara" e "foi por isso que a Assembleia da República corrigiu agora essa lei" - a nova lei sobre as incompatibilidades foi publicada esta quarta-feira em Diário da República.

A nova lei foi aprovada pelo PS, pelo PSD, pelo BE e pelo PCP e corrige no bom sentido, tornando claro que o que está em causa é a impossibilidade de um membro do Governo fornecer, por meio da sua ação ou influência, uma empresa de um familiar ou parente direto", vincou.

Santos Silva lembrou, no entanto, que foi pedido um parecer à Procuradoria Geral da República e que o Executivo aguarda esse parecer "com serenidade".

Questionado sobre se a polémica violava o código de conduta do Governo, o ministro afirmou que "o código de conduta é taxativo e diz que um membro do Governo nao pode retirar vantagem para si ou para terceiros do cargo que exerce e nao é isso que está em causa".