O chefe da diplomacia da União Europeia (UE) garantiu esta segunda-feira que, até quinta-feira, serão realizados mais voos de regresso de cidadãos europeus que se encontram em Marrocos, após as autoridades marroquinas terem colocado restrições devido ao Covid-19.

“Juntamente com os Estados-membros, estamos a tentar dar resposta à situação dos cidadãos europeus em Marrocos que querem voltar à Europa”, informa através da rede social Twitter o Alto Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, um dia depois de alguns portugueses terem começado a relatar problemas semelhantes.

Através da mesma publicação, o chefe da diplomacia europeia indica ter já falado com o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional de Marrocos, Nasser Bourita.

“E, felizmente, encontrámos uma solução: os voos de regresso vão continuar até dia 19 de março [quinta-feira]”, adianta Josep Borrell na mesma publicação.

Esta situação já afetou dezenas de portugueses, que no domingo pediram ajuda do Governo português para sair daquele país devido ao cancelamento de voos internacionais por parte das autoridades marroquinas.

No domingo, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse à Lusa estarem em preparação dois voos da TAP para retirar, nesse mesmo dia, os portugueses que se encontravam retidos em Marrocos.

O chefe da diplomacia portuguesa explicou que os dois voos seriam realizados a partir de Marraquexe para Lisboa, porque “a grande maioria dos portugueses que foram nestes dois dias pedindo apoio à embaixada de Portugal em Marrocos sinalizaram estar em Marraquexe”.

Já hoje, Augusto Santos Silva indicou à Lusa que, depois da realização dos voos da TAP que trouxeram os portugueses retidos no aeroporto de Marraquexe, o Ministério dos Negócios Estrangeiros recebeu novos pedidos de ajuda de portugueses retidos no país.

"Todos os portugueses que estavam retidos no aeroporto de Marraquexe puderam regressar ontem [domingo]. Entretanto, temos contactos de outros portugueses que se encontram em Marrocos. As autoridades marroquinas estenderam até quinta-feira o período para a realização de voos excecionais e estamos a verificar com a companhia aérea em que condições se podem realizar", disse o governante.

Augusto Santos Silva adiantou que as necessidades de intervenção e de apoio estão a ser identificadas através das embaixadas e consulados de Portugal, mas também através da linha Covid-19 do Ministério dos Negócios Estrangeiros (covid19@mne.pt ou +351 217 929 755).

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.500 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Depois da China, que regista a maioria dos casos, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, com mais de 55 mil infetados e pelo menos 2.335 mortos.

A Itália com 1.809 mortos (em 24.747 casos), a Espanha com 297 mortos (8.794 casos) e a França com 127 mortos (5.423 casos) são os países mais afetados na Europa.

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, 331 pessoas foram infetadas até hoje, tendo já sido registada uma morte.