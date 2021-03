Cerca de 50 dias depois da suspensão das atividades presenciais, os alunos do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo regressam esta segunda-feira às escolas, no primeiro dia do plano de desconfinamento para controlar a covid-19.

Reabrem também as creches e as atividades de tempos livres (ATL) destinadas às crianças até ao primeiro ciclo, enquanto as escolas do segundo e terceiro ciclos voltam a abrir as portas a 5 de abril, ficando para 19 de abril o regresso às aulas presenciais dos alunos do ensino secundário e das universidades.

No final de janeiro, o Governo decidiu suspender as aulas presenciais no continente e os alunos tiveram, durante duas semanas, uma pausa letiva, regressando, a 8 de fevereiro, o ensino à distância.

No âmbito do plano apresentado pelo governo, a partir de hoje podem também abrir as lojas de comércio local de bens não essenciais para venda ao postigo, assim como os cabeleireiros, as manicures, as livrarias, o comércio automóvel, a mediação imobiliária, as bibliotecas e arquivos.

O teletrabalho e o dever geral de confinamento mantêm-se como regras gerais previstas no plano.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro anunciou que o desconfinamento, previsto até 3 de maio, será um processo gradual e sujeito a apreciação quinzenal em função da avaliação do risco da pandemia de covid-19.

As medidas da reabertura anunciadas serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os 120 novos casos de infeção por dia por 100 mil habitantes a 14 dias ou sempre que o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 ultrapasse o 1.